عمارة يرد على إشاعة رفض الفيفا لتظلم الفاف

نشر الإتحاد الجزائري لكرة القدم الفاف توضيحات للرئيس شرف الدين عمارة بخصوص الإشاعة الأخيرة برفض الفيفا لتظلم الفاف.

وقال الإتحاد الجزائري، إنّ الاخبار المتداولة تُفيد أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قد رفض طلب الاتحاد الجزائري وعاقبه بغرامة مالية، لكن الحقيقة هي أن الخبر في جزئه الأكبر والمهم لا أساس له من الصحة.

وقال إنّ العقوبة المالية بلغت الفاف منذ أكثر من أسبوع من طرف لجنة الانضباط. كما أن المخالفة تخص أحداثا وقعت اثناء مباراة الجزائر والكاميرون. وأوضح أن الفاف تعترف بالأخطاء، مؤكدا أنها لا تعاد مستقبلا.

وأردف أن الطلب الأساسي لم يفصل فيه بعد إلى جانب أن الملف لا يزال بين ايدي التحكيم.

و ختم عمارة. أنه تم الخلط بين قرار مباراة مصر والسنغال. وعقوبة الاتحاد الجزائري. كما نفى خبر رفض تظلم الجزائر.

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