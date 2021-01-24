عمارة يزور لاعبي السياربي ويُحفزهم قبل بلعباس

قام الرئيس المدير العام لمجمع مادار، شرف الدين عمارة، بزيارة تحفيزية للاعبي شباب بلوزداد، قبل المواجهة المُرتقبة أمام إتحاد بلعباس، بعد غد الثلاثاء.

وعمل الرجل الأول في السياربي، على تحفيز أبطال الجزائر، من أجل مواصلة سلسلة نتائجهم الإيجابية عند إستقبال “المكرة”.

ولم يُفوت صاحب الكلمة الأخيرة داخل الفريق، الفُرصة من أجل الحديث مع المدرب فرانك دوما، الذي كان مُهددا بفقدان منصبه.

ويتواجد أبناء لعقيبة، في أفضل حال منذ بداية الموسم الجاري، حيث أنهم لم يعرفوا طعم الهزيمة لا محليا ولا قاريا.