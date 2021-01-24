عمارة يزور لاعبي السياربي ويُحفزهم قبل بلعباس

الرياضة
  • -
  • 0
عمارة يزور لاعبي السياربي ويُحفزهم قبل بلعباس
بقلم إسماعيل عشاش

قام الرئيس المدير العام لمجمع مادار، شرف الدين عمارة، بزيارة تحفيزية للاعبي شباب بلوزداد، قبل المواجهة المُرتقبة أمام إتحاد بلعباس، بعد غد الثلاثاء.

وعمل الرجل الأول في السياربي، على تحفيز أبطال الجزائر، من أجل مواصلة سلسلة نتائجهم الإيجابية عند إستقبال “المكرة”.

ولم يُفوت صاحب الكلمة الأخيرة داخل الفريق، الفُرصة من أجل الحديث مع المدرب فرانك دوما، الذي كان مُهددا بفقدان منصبه.

ويتواجد أبناء لعقيبة، في أفضل حال منذ بداية الموسم الجاري، حيث أنهم لم يعرفوا طعم الهزيمة لا محليا ولا قاريا.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=951621

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com