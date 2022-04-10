عمارة يستدعي المكتب الفيدرالي يوم 17 أفريل ويقصي بهلول وعيساوي!

استدعى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة، أعضاء مكتبه الفيدرالي، لاجتماع الشهر الذي يعقد يوم 17 أفريل الجاري بمقر “الفاف”، حيث ستكون أهم نقطة في جدول أعماله، التحضير للجمعيتين العامة والانتخابية.

وجاء في بيان للهيئة الفيدرالية: “يعقد المكتب الفيدرالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، برئاسة السيد عمارة شرف الدين، اجتماعه الشهري النظامي مساء الأحد 17 أفريل 2022، هناك عدة نقاط في جدول أعمال هذا الاجتماع من أهمها التحضير لعقد الجمعية العامة العادية والجمعية الانتخابية”.

وتراجع عمارة عن الاستقالة من منصبه وتسليم المهام لنائبه محمد معوش، كما استعاد جميع الصلاحيات المخولة له كرئيس لـ “الفاف”، إلى غاية موعد الجمعية العامة العادية للاتحاد الجزائري التي ستحدد في تاريخ 17 أفريل.

يحدث هذا في وقت لا يزال حراك كبير داخل أروقة “الفاف”، بين عمارة وبعض أعضاء المكتب الفيدرالي، الذين يبحثون عن عزله فيما لا يزال مصمما عن قطع بعض الرؤوس التي دبرت لذلك.

وحسب آخر المعلومات، قرر إيقاف عضوي المكتب الفيدرالي مولدي عيساوي وعمار بهلول، تفعيلا لنص المادة 35 التي تمنحه حق تسليط عقوبات في حال خرف القانون الأساسي لـ “الفاف” من طرف الأعضاء.

واعتبر عمارة أن الثنائي بهلول وعيساوي، لم يلتزما بواجب التحفظ، من خلال ظهورهما إعلاميا في بعض المحطات وإدلائهما بتصريحات في حقه كرئيس لـ “الفاف” رغم أنه لا يزال في منصبه.

وفيما يسعى الرئيس السابق لنادي شباب بلوزداد إلى إقناع باقي أعضاء المكتب الفيدرالي بحضور أشغال اجتماعه الشهري، وتفعيل نص المادة 39 وإقصاء بهلول وعيساوي، يحاول الثنائي قيادة هجمة مضادة لإبطال هذا الاجتماع ومفعوله من خلال إقناع باقي الأعضاء بعدم الحضور لعدم تحقق النصاب.