عمارة يشارك في أول ملتقى لتنمية المواهب والبنى التحتية في افريقيا

شارك رئيس الفاف، شرف الدين عمارة اليوم الأربعاء، في الملتقى الأول حول تنمية المواهب، والبنية التحتية في إفريقيا.

وكشف الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، أن هذا الملتقى الذي شارك فيه شرف الدين عمارة، رفقة الأمين العام محمد ساعد، تم عقده عن طريق الفيديو كونفيرونس.

وشارك رئيس الفاف، خلال هذا الملتقى، في ورشة “توطين البنى التحتية، وتطوير كرة القدم”، وورشة أخرى حول “تحديات الهيكل التنظيمي في تجسيد الخطة الاستراتيجية”.

وستتواصل فعاليات هذا الملتقى، إلى غاية يوم غد الخميس، أين سيتم التطرق لموضوع تطوير المواهب الشابة.