عمارة يضع النقاط على الحروف مع لاعبي السياربي

إجتمع الرئيس المدير العام لشركة مادار، شرف الدين عمارة، بعد اليوم الثلاثاء مع لاعبي شباب بلوزداد، في ملعب 20 أوت.

وألقى الرجل الأول في السياربي، خطابا على زملاء أمير سعيود، مُطالبا إياهم بالإستفاقة سريعا، بعد تراجع نتائجهم كثيرا في 2020.

وأصر عمارة، على ضرورة العودة الى الواجهة، بداية من المباراة القادمة أمام شبيبة القبائل، لإسترجاع ثقة الأنصار، بعد الخسارة الأخيرة.

يُذكر بأن أبناء لعقيبة، ورغم سقطوهم غير المُتوقع في بسكرة، إلا انهم يبقون مُحافظين على صدارة الترتيب العام لدوري المُحترفين.