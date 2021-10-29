عمارة يعزي أسرة كرة القدم في وفاة سرباح

وجّه رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة، تعازيه القلبية، لأسرة كرة القدم، وعائلة سرباح، إثر وفاة الحارس الأسبق للمنتخب الوطني مهدي سرباح.

ونشر الحساب الرسمي للفاف، تعزية الرئيس شرف الدين عمارة، التي عبر من خلالها عن حزنه العميق إثر تلقيه نبأ وفاة مهدي سرباح.

وعزى رئيس الفاف، باسمه وباسم أعضاء مكتبه الفيدرالي، أسرة كرة القدم، وعائلة الفقيد، راجيا المولى أن يتغمده برجمته الواسعة، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

يذكر أن أسطورة المنتخب الوطني الأسبق، مهدي يرباح، انتقل إلى رحمة الله اليوم الجمعة، بعد صراع طويل مع المرض.