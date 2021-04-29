عمارة يعلق لأول مرة عن مواجهة الخضر أمام المنتخب المصري!

تحدث رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة عن وقوع المنتخب الجزائري في نفس المجموعة التي تضم المنتخب المصري في إطار كاس العرب للمنتخبات.

وعلق عمارة عن مواجهة الفراعنة في إتصال هاتفي لقناة Onsport المصرية قائلا:

“هذه الكأس جاءت في وقت مميز جدا، لأنها ستكون فرصة لجميع المنتخبات للوقوف على مدى جاهزيتها قبل الإستحقاقات ال مقبلة في كأس أمم إفريقيا، ومنافسة كأس أمم آسيا بالنسبة للمنتخبات الاسيوية”

وأضاف: “هذه الكأس ستسمح لدولة قطر للوقوف على مدى جاهزيتها لإحتضان كأس العالم العام المقبل، من منشآت رياضية ومرافق الإستقبال”

“هذه القرعة أسفرت على مجموعتين قويتين المجموعة الأولى التي تضم منتخب قطر والعراق والفائز من مباراة عُمان والصومال والفائز من مواجهة خليجية قوية تجمع البحرين والكويت.وهي شبه بطولة مصغرة بين دول الخليج، والمجموعة الرابعة التي عرفت تواجد الجزائر والمنتخب المصري لأنها مجموعة تنافسية تظم فريقين لهما تاريخ عريق وبطولات عديدة، وأؤكد أنها ستكون مقابلة مثيرة””