عمارة يكرم السفير المصري وبعثة الأهلي قبل مواجهتهم وفاق سطيف

استقبل رئيس الفاف شرف الدين عمارة، بمقر الفاف، السفير المصري بالجزائر، العمري فاروق، ومسؤولي نادي الأهلي المصري، أين خصهم بتكريم.

واغتنم عمارة، تواجد بعثة الأهلي بالجزائر، تحسبا لمواجهة وفاق سطيف، ضمن لقاء العودة من رابطة الأبطال، من أجل تكريمهم.

كما أبدى السفير المصري سعادته بهذا التكريم، في حين أثنى مسؤولي الأهلي على حفاوة الاستقبال.

وتبادل الطرفان هدايا رمزية، تعبيرا عن العلاقات القوية التي تربط البلدين في المجال الرياضي، وبصفة خاصة في كرة القدم.

يذكر أن الأهلي المصري، يواجه وفاق سطيف، يوم السبت المقبل، ضمن لقاء العودة من نصف نهائي رابطة أبطال إفريقيا.