عمارة يكشف احتمال اتخاذ الفيفا قرار لصالح المنتخب الوطني
بقلم كريم تيغرمت
تحدث شرف الدين عمارة، عن امكانية إعادة المباراة الفاصلة للمتخب الوطني أمام نظيره الكاميروني.
وصرح عمارة: “لا أتذكر مباريات كثيرة تم اعادتها، باستثناء مباريات ثبت فيها أن الحكم كان مرتشي، أو تلاعب بالنتيجة”.
كما أضاف: “رغم ذلك أنتمنى أن تكون الحجج التي قدمناها للفياف مقنعة، لتمكننا من بلوغ هذه الأمر”.
وتابع شرف الدين عمارة: “لأكون صريح مع الجميع، الأمر صعب، لكن أتمنى حدوث أمر ما يدفع الفيفا لاتخاذ قرار اعادة المباراة”
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