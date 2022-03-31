عمارة يكشف احتمال اتخاذ الفيفا قرار لصالح المنتخب الوطني

تحدث شرف الدين عمارة، عن امكانية إعادة المباراة الفاصلة للمتخب الوطني أمام نظيره الكاميروني.

وصرح عمارة: “لا أتذكر مباريات كثيرة تم اعادتها، باستثناء مباريات ثبت فيها أن الحكم كان مرتشي، أو تلاعب بالنتيجة”.

كما أضاف: “رغم ذلك أنتمنى أن تكون الحجج التي قدمناها للفياف مقنعة، لتمكننا من بلوغ هذه الأمر”.

وتابع شرف الدين عمارة: “لأكون صريح مع الجميع، الأمر صعب، لكن أتمنى حدوث أمر ما يدفع الفيفا لاتخاذ قرار اعادة المباراة”