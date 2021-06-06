عمارة يكشف الحوار الذي جمعه بمحرز في أول لقاء بينهما

كشف رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة عن ما دار بينه وبين رياض محرز، في أول لقاء جمعهما.

وصرح شريف الدين عمارة في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “التقيت بمحرز فور التحاقه بتربص الخضر، أين رحبت بقدومه”.

وأضاف رئيس الفاف: “تحدثنا عن العديد من الأمور، بما فيها مشاركته في مباراة نهائي رابطة أبطال أوروبا، والظروف التي أحاطت بهذه المواجهة”.

وتابع شرف الدين عمارة: “هذا كان أول لقاء لي مع محرز، أين تعرفت على شخص ذوا أخلاق عالية جدا، ويدرك ما يقوم به، لذا فهو يعتبر إضافة للمنتخب الوطني، وقدوة للشباب الجزائري”.