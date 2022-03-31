عمارة يكشف امكانية إعادة لقاء الخضر “الطعن سيكون مؤثرا في هذه الحالة”

أكد رئيس الفاف شرف الدين عمارة، أن هيئته تقدمت بطعن لدى الفيفا، اليوم الخميس، مبديا أمله في اعادة مباراة الجزائر والكاميرون.

كما قال عمارة في الندوة الصحفية اليوم “الجميع تحدث عن الكولسة، لكن قدمنا الطعن ومحتواه أننا لسنا راضيين عن التحكيم”.

وأضاف “الحكم بالنسبة لنا، اتخذ قرارات لم ترضينا. و حتى أنا لم يخوّل لي القانون أن أدخل أرضية الميدان من أجل التأثير عليه”.

كما أردف “أقولها صراحة، أمور أخرى أثّرت على المقابلة أكثر من التحكيم”.