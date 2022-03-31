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الرياضة

عمارة يكشف: تلقيت 1000 رسالة شتم عبر موقع الفاف

بقلم عزيز طالبي
عمارة يكشف: تلقيت 1000 رسالة شتم عبر موقع الفاف
شرف الدين عمارة
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ابدى شرف الدين عمارة رئيس الإتحادية الجزائرية تؤسفه للاوضاع التي أل إليها المنتخب الوطني خاصة من الجانب التسييري.
كما قال عمارة اليوم خلال الندوة الصحفية اليوم “اصبحنا نحكموا كرشنا عند لعب المنتخب الوطني المباريات، فقط وجب ان يكون الجمهور واع”.
وضرب المثل بمنتخب فرنسا “فرنسا أقصيت سابقا من التأهل إلى المونديال، لكن عادت بقوة و تأهلت إلى المونديال بل وفازت بالمونديال”.
كما ختم عمارة “1000 شتم عبر موقع الاتحاد “.

رابط دائم : https://nhar.tv/gP3H7
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