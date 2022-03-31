عمارة يكشف: تلقيت 1000 رسالة شتم عبر موقع الفاف

ابدى شرف الدين عمارة رئيس الإتحادية الجزائرية تؤسفه للاوضاع التي أل إليها المنتخب الوطني خاصة من الجانب التسييري.

كما قال عمارة اليوم خلال الندوة الصحفية اليوم “اصبحنا نحكموا كرشنا عند لعب المنتخب الوطني المباريات، فقط وجب ان يكون الجمهور واع”.

وضرب المثل بمنتخب فرنسا “فرنسا أقصيت سابقا من التأهل إلى المونديال، لكن عادت بقوة و تأهلت إلى المونديال بل وفازت بالمونديال”.

كما ختم عمارة “1000 شتم عبر موقع الاتحاد “.