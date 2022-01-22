عمارة يكشف حقيقة توتر العلاقة مع الناخب الوطني جمال بلماضي

أكد رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة أن علاقته مع الناخب الوطني جمال بلماضي جد ممتازة، وأن كل ما يتم تداوله مجرد إشاعات.

وتحدث شرف الدين عمارة في تصريح للنهار على هامش عملية القرعة الخاصة بالمباراة الفاصلة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 قائلا:

“علاقة رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم والناخب الوطني جيدة وممتازة، لا يوجد أي سبب لوجود مشكل بيني وبين بلماضي أو علاقة باردة، هو يعمل في عمله، وأنا أقوم بدوري كما يجب واعرف ماهو دوري، وكل واحد مسؤوليته، علاقتنا طيبة جيدا، ولا أعلم من أين جئتم بهذه الأخبار”.