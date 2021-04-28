عمارة يكشف سبب عدم إلتقائه ببلماضي لحد الآن

كشف رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة عن سبب عدم إلتقائه بالناخب الوطني جمال بلماضي المتواجد في الدوحة لحد الآن.

وتنقل عمارة إلى العاصمة القطرية الدوحة لحضور عملية القرعة الخاصة بكأس العرب للمنتخبات قائلا:

وبهذا الخصوص أوضح عمارة في تصريح نقلته الإذاعة الوطنية: “منذ وصولنا الي الدوحة حدد مكان إقامتنا في فقاعة مغلقة، وفي حالة خروجنا من هذا الحيز المكاني يصعب علينا العودة إليه، الأمر صعب نسبيا، باعتبار انّ جمال بلماضي يتواجد خارج هذا الحيز المكاني ومن الصعب بما كان ملاقاته في الوقت الحالي. الأمر المؤكد أننا سنجد حتما الفرصة المواتية لملاقاته والحديث معه بصورة عادية جدا وفق ما تستدعيه العلاقة بين رئيس الاتحادية والناخب الوطني خاصة وانه لم يسبق لنا الالتقاء في السابق”.