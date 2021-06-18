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عمارة يلتقي برئيس الإتحاد العربي لكرة القدم

الرياضة
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عمارة يلتقي برئيس الإتحاد العربي لكرة القدم
بقلم إسماعيل عشاش

إلتقى شرف الدين عمارة، برئيس الإتحاد العربي لكرة القدم، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وذلك بعد تزكيته في هذا المنصب، خلال الجمعية العامة التي أقيمت في المملكة العربية السعودية، يوم أمس الخميس.

واستغل الرجل الأول في الفاف هذا الاجتماع، من أجل تبادل وجهات النظر مع رئيس الإتحاد العربي لكرة القدم، من أجل ترقية الكرة في الجزائر وبقية البلدان الشقيقة، في لقاء مُثمر على جميع الجوانب مثلما كشف عنه الموقع الرسمي للإتحاد الجزائري.

وقام خليفة خير الدين زطشي، بمنح هدية تذكارية للأمير عبد العزيز بن تركي، معربا عن أمله في فتح علاقة وصفحة جديدة بين الفاف والإتحاد العربي.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=1010850

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