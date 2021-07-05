عمارة ينتقد المصريين بسبب برمجة نهائي كأس العرب على الساعة الرابعة!

إنتقد رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة برمجة نهائي كأس العرب للمنتخبات بين المنتخب الجزائري ونظيره السعودي لفئة أقل من 20 سنة على الساعة الرابعة عصرا عوضا عن البرمجة الأولى التي كانت على الساعة السادسة مساءً.

وتحدث رئيس الفاف لوسائل الإعلام بمطار هواري بومدين صبيحة اليوم الإثنين قبل سفره إلى العاصمة المصرية القاهرة لحضور نهائي كأس العرب للمنتخبات يوم غد الثلاثاء قائلا:

” تغيير موعد المباراة ليس مشكلا، لأنها كانت مبرمجة منذ أربعة أيام، كما أن الدولة المظيفة مبرمجة حدث وطني في ذلك الملعب وهذا أمر عادي، والمباراة ستلعب بملعب القوات الجوية وهو الذي سبق للمنتخب السعودي أن لعب فيه، ولديهم معالم على هذا الميدان، أما التوقيت فنحن نتعجب من هذه البرمجة وقدمنا ملاحظات بخصوص هذا الجانب، لأن الحرارة تكون جد عالية على الشباب، لكن المباراة كانت مبرمجة على السادسة وحضرنا للعب في هذا التوقيف لنتفاجئ بعدها بتغيير البرمجة في آخر لحظة ونحن مصرون على الفوز بهذا الكاس سواء لعبنا على العاشرة صباحا أو الرابعة مساءً”