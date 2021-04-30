عمارة ينفي الشائعات بخصوص بلماضي ويكشف كل شيء

نفى شرف الدين عمارة، بطريقته الخاصة كل الشائعات المُتداولة بخصوص إمكانية رحيل جمال بلماضي عن العارضة الفنية للخضر.

وأوضح رئيس الفاف الجديد، بأن أفضل مُدرب في إفريقيا مُستمر مع مُحاربي الصحراء الى إشعار لاحق.

وتحدث قائلا في هذا الشأن للإذاعة الوطنية :”لقد إلتقيت ببلماضي، وسيكون حاضرا نهاية الشهر الجاري في الجزائر”.

وأردف :”بلماضي سيُباشر التحضيرات لمواجهتي جيبوتي وبوركينافاسو على التوالي، وسنوفر له كل الظروف”.

وختم :”الإجتماع بيننا كان مُطولا، وإتفقنا على توفير كل شيء للمنتخب من أجل رفع التحديات التي تنتظره مُستقبلا”.