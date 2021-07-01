عمارة يهنئ الأندية الصاعدة للقسم الثاني

وجّه رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة، تهانيه للأندية التي حققت الصعود هذا الموسم للقسم الثاني.

ونشر الموقع الرسمي للفاف، التهاني التي وجهها شرف الدين عمارة باسمه وباسم كل أعضاء المكتب الفيدرالي لهذه الأندية، متمنيا حظا أوفرا لباقي الأندية في الموسم المقبل.

كما حرص رئيس الفاف، على توجيه الشكر لمسؤولي كل الرابطات الجهوية ورؤساء الأندية، الذين سهروا على السير الحسن لبطولة هذا الموسم، في ظل الظروف الاستثنائية التي مرت بها.

يذكر أن 6 أندية ضمنت الصعود هذا الموسم للقسم الثاني، ويتعلق الأمر بكل من، الاتحاد الرياضي لبلدية ورقلة، مولودية البيض، اتحاد حجوط، شباب معسكر وحمرة عنابة.