عمارة يهنئ بن عودة على منصبه الجديد في الفيفا

هنأ رئيس الفاف شرف الدين عمارة، مساعد المدير الفني الوطني عبد الكريم بن عودة، على منصبه الجديد في الفيفا.

ونشرت الفاف، بيانا، كشفت من خلاله عن تعيين بن عودة، من طرف الفيفا، كخبير تقني للهيئة الدولية لكرة القدم.

كما تم تكليف بن عودة، بعدة مهام، على غرار دورات في التدريب، على مستوى القاعدة للمديرين الفنيين والمدربين.

بالإضافة لذلك، سيتكفل بالاستشارات الفنية بخصوص تطوير كرة القدم للاتحادات الأعضاء والاتحادات القارية، وغيرها.

وعليه، هنأ رئيس الفاف،شرف الدين عمارة، وأعضاء مكتبه الفيدرالي، عبد الكريم بن عودة، على هذا التعيين، متمنيين له التوفيق في مهامه الجديدة.