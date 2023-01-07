عمارة يهنئ شباب بلوزداد فرع سباحة بعد حصوله على لقب بطل الجزائر

أبدى الرئيس المدير العام لشركة “مدار” شرف الدين عمارة رضاه التام عما قدّمه أشبال فريق شباب بلوزداد للسباحة هذا الموسم.

وقدّم شرف الدين عمارة، رسالته الخاصة بعد تتويج فريق شباب بلوزداد للسباحة بطلا للجزائر للبنين و البنات 3000 متر في اطار البطولة الوطنية التي أجريت ولاية تلمسان.

كما شكر رئيس النادي الهاوي لشباب بلوزداد كريم شتوف السباحين الشباب بمناسبة التتويج، إلى جانب الطاقم الفني والمسيّرين.

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