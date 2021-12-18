عمارة يوجه رسالة تهنئة لقطر

هنأ رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة، اليوم السبت، دولة قطر، بمناسبة عيدهم الوطني، المصادف لـ18 ديسمبر.

وعبّر عمارة، للشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، عن تهانيه القلبية باسمه وباسم أعضاء مكتبه الفيدرالي، بهذه المناسبة.

كما استغل رئيس الفاف، هذه المناسبة، ليثمن نجاح قطر، في تنظيم كأس العرب 2021، وتأكيد جاهزيتها لاحتضان كأس العالم 2022.

كما اغتنم شرف الدين عمارة هذه الفرصة، لتوجيه الشكر لقطر، على الاستقبال الذي خص به المنتخب الوطني، خلال كأس العرب.

وعن مباراة اليوم، اعترف رئيس “الفاف”، شرف الدين عمارة، بصعوبة المهمة التي تنتظر الخضر، أمام تونس، مؤكدا وعيهم بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم.

وصرح عمارة، للإذاعة الوطنية: “النهائي يعد داربي شمال افريقيا، والداربي دائما قوي، كل منتخب يسعى للتتويج بالكأس”.

كما أضاف: “مثل هذه المباريات المهم فيها الفوز، وليس الأداء، ومنتخبنا واعٍ بالمسؤولية الملقاة على عاتقه”.

وتابع شرف الدين عمارة: “النهائي سيكون جد قوي، بالنظر للأداء الذي أظهره المنتخب التونسي في المباريات السابقة”.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp

طالع أيضا:

وسيكون عشاق الكرة العربية، على موعد مع النهائي المثير بين المنتخبين التونسي والجزائري لبطولة كأس العرب قطر 2021. كما ستجرى المقابلة على أرضية ملعب “البيت” المونديالي في الدوحة.

في حين ستنطلق المباراة النهائية لـ”مونديال العرب” في تمام الساعة 18:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة. كما عينت الفيفا الحكم الألماني، دانيال سايبرت، لإدارة نهائي كأس العرب بين المنتخب الوطني ونظيره التونسي.

وسبق للألماني وأن أشرف لمباراة لنسور قرطاج في المنافسة، وذلك عند ملاقاتهم لعمان، وتجاوزهم للأخيرة بهدفين مقابل واحد.

ويمتلك الألماني الذي لا يتجاوز عمره الـ37 عاما، خبرة كبيرة في المستوى العالي، باعتباره أدار لقاءات في البوندسليغا والتشامبينزليغ.