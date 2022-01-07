عمارة يوجه رسالة خاصة للكاميرون عشية انطلاق “الكان”

وجه رئيس الفاف شرف الدين عمارة، رسالة خاصة للكاميرون، عشية اعلانها انطلاق كأس أمم إفريقا 2021.

ونشر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، رسالة عمارة، التي نوه من خلالها للتحدي الذي رفعته الكاميرون باحتضانها لهذه الطبعة من “الكان”.

كما أبدى رئيس الفاف، عن تمنياته بالتوفيق للكاميرون، في انجاح هذا العرس القاري، مبديا ثقته في قدرتهم على ذلك.

وأكد عمارة، سعي المنتخب الجزائري، بمشاركته في هذه الطبعة، لإسعاد الملايين في قارتنا، والرويج لهذه الطبعة رغم كل العقبات.

وفي الختام، شدد شرف الدين عمارة، على ظرورة التحلي بروح المسؤولية لمجابهة فيروس كورونا، متمنيا الوفيق للخضر