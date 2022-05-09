عمارة يُشارك في اجتماع الشان بالكاف

شارك رئيس “الفاف”، شرف الدين عمارة، في اجتماع لجنة كأس إفريقيا للاعبين المحليين بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

عمارة شارك في الاجتماع المُنعقد مع لجنة تنظيم منافسة كأس إفريقيا للاعبين المحليين.

وذلك اليوم الإثنين 09 ماي 2022 بصفته عضو في لجنة “الشان” بالكاف.

كما عرف هذا الاجتماع حضور رشيد أوكالي عضو المكتب الفيدرالي للفاف المُستقيل ورئيس اللجنة المحلية للشان المقررة بالجزائر سنة 2023.

الاجتماع الذي اُنعقد عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد تقرر خلاله رفع عدد المنتخبات المُشاركة في الشان ل18 مُنتخبا عوض 16.

كما عبر رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم خلال الاجتماع عن جاهزية الجزائر لاحتضان المحفل القاري.