عمارة يُطالب بالتصدي لأعداء المُنتخب الوطني !

طالب رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم “شرف الدين عمارة” من الجميع التصدي لأعداء المنتخب الوطني الجزائري.

واجتمع عمارة اليوم الإثنين بمقر الفاف بدالي ابراهيم بالجزائر العاصمة بكل أعضاء مُختلف طواقم المُنتخب الوطني.

واستمع عمارة لتقرير مُفصل بخصوص مُشاركة الخضر في كان الكاميرون كما طالب من الجميع التجند للمواجهتين الفاصلتين أمام الكاميرون.

كما طالب عمارة عدم الانصياع للأطراف التي تُريد استغلال اقصاء الخضر من الكان لتحطيم المنتخب الوطني.