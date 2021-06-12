عمارة يُكرم سفير الجزائر بتونس ووديع الجريء

قام رئيس الفاف، شرف الدين عمارة، على هامش المُواجهة الودية بين الخضر وتونس، بتكريم سفير الجزائر هناك، عزوز بعلال، ورئيس الإتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء. وظهر خليفة زطشي وهو بصدد إهداء قميص المنتخب الوطني كعرفان لحسن الإستقبال الذي حظي به هو ومحاربو الصحراء منذ وصولهم لعاصمة قرطاج.

وأشاد شرف الدين عمارة، للظروف التي وجدها أبطال إفريقيا منذ وصولهم للجارة الشرقية، بفضل المجهودات الكبيرة لسفارتنا هناك، من خلال السهر على راحة زملاء رياض محرز وتوفير كل حاجياتهم.

وإستغل رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم الفُرصة أيضا، من أجل ربط علاقة جيدة مع نظيره التونسي وديع الجريء والإستفادة من خبرته في أروقة كرة القدم الإفريقية، والسير على نهجه في الفترة القادمة.