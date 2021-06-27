عمارة يُهنئ شُبّان الخضر

هنّأ شرف الدين عمارة، رئيس الفاف، منتخب الخضر لأقل من 20 سنة بعد تأهلهم للدور الثاني من منافسة كأس العرب بعد تعادلهم مع النيجر في مباراة مثيرة بعد أن سجلوا هدف التعادل في الوقت القاتل.

وجاء في بيان نشره موقع الفاف، فإن عمارة وكافة أعضاء المكتب الفيدرالي قاموا بتهنئة المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة بعد تأهلهم للدور الربع النهائي من منافسة كأس العرب التي تجرى في “مصر”.

كما تمنى عمارة وباقي أعضاء المكتب الفيدرالي أن يواصل أشبال المدرب “لاسات” مشوارهم في البطولة والذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة وتحقيق المزيد من النجاحات.