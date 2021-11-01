عمارة :”1 نوفمبر مصدر فخر الجزائريين”

هنأ رئيس الفاف، شرف الدين عمارة، الجزائريين بمناسبة الذكرى الـ67 لإندلاع ثورة التحرير، وهذا من على الموقع الرسمي للإتحاد الجزائري لكرة القدم.

وجه الرجل الأول في كرة القدم الجزائرية، رسالة بمناسبة ذكرى إندلاع الثورة قائلا :”1 نوفمبر مصدر فخرج الجزائريين”.

إضافة لذلك:”هذه مناسبة تاريخية، كانت سببا في إسترجاع الجزائر سيادته، ومنه فإني أقف وأعضاء مكتبي وقفة إجلال وتقدير لشهدائنا الأبرار”.

ليختم :”أول نوفمبر مُناسبة، لإحياء المعركة التي قام بها أسلافنا من جزائر حاملة لطموحات كبيرة”.

طالع أيضا

قدّم الإتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، اعتراضا رسميا إلى الإتحاد الإفريقي للعبة، على تعيين حكم مغربي بمباراة بوركينافاسو ضد النيجر.

وتحول الاحتجاج الشعبي من طرف أنصار المنتخب الوطني، على تعيين الحكم المغربي، سمير الكزاز، إلى موقف رسمي من طرف “الفاف”.

كما سرّب تعيين حكم مغربي لإدارة مباراة تخص منافس الجزائر في الجولة السادسة من تصفيات “مونديال” قطر، الشكوك.

هذا في إمكانية توفيره الحماية للـ”الخيول” من تلقي أي بطاقات صفراء، بالتزامن مع استعداده لمواجهة النيجر، وبرصيد لاعبيه 9 إنذارات.

عبّر الاتحاد القطري لكرة القدم، عن تعازيه القلبية للاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، إثر وفاة الحارس الأسبق مهدي سرباح.

تلقى رئيس الفاف شرف الدين عمارة، اليوم الأحد، رسالة من القطري حمد بن خليفة بن حمد آل ثاني، يعزيه من خلالها في وفاة مهدي سرباح.

دعى رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، المولى عزّ وجل، أن يتغمد فقيد كرة القدم الجزائرية، برحمته الواسعة، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.