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الرياضة

عمارة :”أنا المناصر رقم 2 لشباب بلوزداد ومدار لها فضل كبير”

بقلم عزيز طالبي
عمارة :”أنا المناصر رقم 2 لشباب بلوزداد ومدار لها فضل كبير”
عمارة
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أبدى مدير مجمع “مادار” شرف الدين عمارة سعادته الكبيرة لحضور جمع كبير من اللاعبين و الفنانين وقدامى الفريق في حفل التتويج الذي جرى يوم أمس بفندق الأوراسي.

وقال شرف الدين عمارة خلال إلقاء كلمته بفندق الأوراسي عن دعمه الفريق البلوزدادي “أنا مناصر لفريق شباب بلوزداد و انا المناصر رقم 2 لان المناصر الرقم واحد تتمناه كل الفرق، و تتمنى كلها أن يكون  له مناصر نصره الله و نصر الأمر كلها معه”.

كما أضاف شرف الدين عمارة “أشكر كل العائلة البلوزدادية و كل من فرح و كل من ساند شباب بلوزداد ومن ساهم في هذه الانجازات”.

كما ختم الرئيس السابق لفريق شباب بلوزداد ” منذ قدوم مادار شباب بلوزداد نال 11 أو 12 لقبا في فترة وجيزة”.

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