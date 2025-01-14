عمارنة: الرئيس تبون يولي أهمية كبيرة لممارسة الحق النقابي

أكد البروفيسور مسعود عمارنة إن الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تشيد بالعناية الفائقة والجلية والحقيقية. التي يوليها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لممارسة الحق النقابي وحرصه الكبير على تكريس الحوار الاجتماعي.

في هذا السياق أكد عمارنة من خلال البيان الذي تحوز النهار اون لاين على نسخة منه أن الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ترى بأنه ما جاء في نص بيان مجلس الوزراء. لاسيما في الشق المتعلق بممارسة الحق النقابي والحوار الاجتماعي يؤكد بأن العمل النقابي وفضلا عن كونه أداة للدفاع عن الحقوق وحمايتها فهو في ذات الوقت ركيزة هامة للاسهام في المسعى التنموي. من خلال إرساء الشراكة الاجتماعية الإيجابية والمثمرة القائمة على مبدأ الحوار الاجتماعي المتفتح على المسائل المرتبة بمردودية المؤسسة. وجودة سيرها وكذلك استقرارها وتحقيق شروط العمل الملائمة.

وأضاف المتحدث أن العمل النقابي وتكريس الحوار منطلق معوّل عليه في رفع الرهان التنموي الاقتصادي والاجتماعي.

في هذا الإطار، استذرد البروفيسور عمارنة أن الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي كانت ولا تزال ثابتة. على مبدأ الحوار البناء والشراكة المثمرة؛ وهو المسعى الذي لا تحيد عنه في ممارستها النقابية الوطنية الأصيلة. وإن الحوار السلمي والمتفتح هو النهج المتزن الذي يخدم المؤسسة واستقرارها ويعزز الانسجام بين المنتسبين إليها والالتفاف حول المسعى التنموي الوطني وتطوير المؤسسات والارتقاء بها.