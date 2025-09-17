عمارنة: توظيف أكثر من 4 آلاف أستاذ جامعي يستجيب لمتطلبات التنمية الوطنية ومرافقة التأطير

ثمّنت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين عاليا القرار الذي أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. والقاضي بتخصيص أكثر من 4000 منصب لفائدة الحاصلين على شهادة الدكتوراه الأجراء وغير الأجراء.

ويأتي هذا القرار حسب الأمين العام للاتحادية مسعود عمارنة في إطار الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تزويد القطاع بالكفاءات العلمية اللازمة لمرافقة التأطير ودعمه. وضمان تجويد الأداء البيداغوجي والبحثي. بما يعزّز مكانة الجامعة الجزائرية ويستجيب لمتطلبات التنمية الوطنية.

وأضاف عمارنة “تعبّر الاتحادية عن ارتياحها لهذه الخطوة الهامة، فإنها تتوجّه بجزيل الشكر إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. لاهتمامه الكبير بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وللسيد وزير القطاع على جهوده المتواصلة في دعم الكفاءات الوطنية. كما تجدد الاتحادية استعدادها الدائم للمساهمة. في كل المبادرات التي من شأنها الارتقاء بالتعليم العالي والبحث العلمي في بلادنا”.

.