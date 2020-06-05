عماري: إجراءات جديدة لمنح الأراضي الفلاحية للمستثمرين

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، شريف عماري، عن شروع الوزارة في إجراءات وتفعيل آليات جديدة لتنظيم عمليات منح الأراضي الفلاحية للمستثمرين.

وأوضح عماري خلال رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، بمرافقة هيئات سيتم استحداثها لهذا الغرض بما يتوافق مع السياسة الفلاحية المنتهجة، بالإضافة إلى إحصاء المستثمرين ومتابعة نشاطاتهم.

وقال عماري أن القطاع يعمل حاليا على تشجيع النشاط الفلاحي من خلال إعادة بعث ديناميكية جديدة في الفضاءات الزراعية الكبرى والحرص على احتواء الصعوبات التي واجهتها، خاصة وأن القطاع اعتمد على مبدأ الشراكة وتحديد شروط استغلال الأملاك الفلاحية التابعة للدولة على أساس مساهمة كل شريك في المشاريع الاستثمارية بوسائل الإنتاج .

وفي سياق ذي صلة، أضاف الوزير أنه من أجل الحماية القانونية للراغبين في الشراكة بادر القطاع بمرسوم وزاري مشترك يهدف إلى توضيح بعض أحكام قانون الاستثمار الفلاحي ويحددها في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2009، بما يضمن الاستغلال الأمثل لكل الإمكانيات، حيث تم تشجيع الشعب الفلاحية، وحاملي المشاريع وانشاء الشباك الموحد لتخفيف إجراءات حيازة العقار وتقليص آجال تنفيذ العقود.