عماري: إستحداث تطبيق يسهل اختيار الزراعات الإستراتيجية في الجنوب والهضاب العليا

أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، شريف عماري، على دراسة تطبيق يسمح بتحديد أفضل لاختيار الزراعات الواجب تطويرها، سيما منها الإستراتيجية في مناطق الجنوب والهضاب العليا.

وأفادت الوزارة عبر صفحتها على الفايسبوك، أن الوزير ترأس هذه الورشة، بمعية الوزير المنتدب المكلف بالفلاحة الصحراوية والجبلية، فؤاد شحات.

كما أن الاجتماع يندرج في إطار تطبيق قرارات مجلس الوزراء، الذي عقد يوم الأحد، و الذي أكد خلاله رئيس الجمهورية، على ضرورة تثمين ملايين الهكتارات من الأراضي الصحراوية، من اجل تطوير الفلاحة الصناعية.

وأضاف البيان، أن الوزير قد استعرض مع الإطارات المركزية وخبراء الاستثمار الفلاحي، خلال ورشة خصصت لملف الرقمنة والاستثمار الفلاحي في مناطق الجنوب و الهضاب العليا، تطبيقا رقميا لتسيير ومتابعة العقار الفلاحي، طوره المكتب الوطني للدراسات في التنمية الريفية.

وأضاف ذات المصدر، أن هذا التطبيق الالكتروني يسمح بتحديد دقيق للمساحات الفلاحية التي انطلقت وتلك المستغلة وغير المستغلة.

وأشار الوزير، إلى أن هذه الوسيلة، ستساهم في الحصول على رؤية أفضل من حيث العقار واختيار الزراعات الصالحة للتطوير، سيما الإستراتيجية منها.

وأفادت الوزارة، أن نظام التحديد يخص أولا مناطق الجنوب والهضاب العليا، بغية تخصيص مساحات موجهة للمشاريع المهيكلة المتعلقة بإنتاج المواد الأولية للصناعات الغذائية، ويندرج ضمن مجموعة من التطبيقات التي أطلقها القطاع، في إطار مخطط عمل الحكومة الهادف إلى تعميم الرقمنة في جميع القطاعات.