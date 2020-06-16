عماري: إنشاء مخازن بالأقطاب الزراعية الكبرى..وتوسيع نقاط التجميع إلى 500 نقطة

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية شريف عماري، أن الدولة اتخذت عدة إجراءات لتحسين أداء المزارعين ودعم مادة الحبوب من حيث التخزين.

وأضاف الوزير اليوم الثلاثاء، خلال استضافته بالقناة الاذاعية الاولى، أن الوزارة استلمت 9 مخازن بطاقة استيعاب تقدر بـ 3.5 مليون قنطار، مضيفا أن هنالك مشاريع لانجاز مخازن على مستوى المزارع الكبرى والأقطاب الزراعية خاصة في الجنوب لاحتفاظ المزارع بالمنتوج وتعزيز قدرات التخزين.

وأضاف الوزير، ان المخازن ستساهم في تفادي للإكتظاظ على مستوى نقاط التجميع، حيث تم التوسيع في نقاط التجميع بما يقدر بـ 500 نقطة، مشيرا إلى أن بعض الولايات لديها قدرات كبيرة في التخزين لذلك تم تسهيل إجراءات التحويل مابين الولايات.

وأشار المسؤول الاول عن القطاع، أن هناك برنامجا لتدعيم قدرات الإنتاج خاصة في المساحات المزروعة، وجاري تفعيل المردودية لرفع قدرات الإنتاج، من خلال توسيع المساحات المزروعة خاصة في المناطق الجنوبية لتوسيع القدرات الإنتاجية.