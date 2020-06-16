عماري: إنطلاق عمل ديوان الفلاحة الصحراوية الموسم القادم

الوطني
  • -
  • 0
عماري: إنطلاق عمل ديوان الفلاحة الصحراوية الموسم القادم
بقلم أمينة داودي

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، أن مسودة دفتر الشروط لانجاز ديوان الفلاحة الصحراوية جاهزة.

وأضاف الوزير خلال استضافته بالقناة الاذاعية الأولى، أنه بقيت فقط بعض اللمسات الأخيرة من خلال مشاورات مع بعض المستثمرين من أجل أن يكون دفتر الشروط له نجاعة كبيرة يحفظ من خلاله حقوق وواجبات المستثمرين.

وأوضح المسؤول الأول عن القطاع، أن ديوان الفلاحة الصحراوية سيكون في الجنوب، وسيكون إيجابيا جدا لسكانها من خلال إنعكاسه على واقع الشغل وكذا الإقتصاد بالمنطقة، مشيرا إلى أن جميع الآليات جاهزة لانطلاق ديوان الفلاحة الصحراوية في عمله بداية من الموسم القادم.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=836502

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com