عماري: إنطلاق عمل ديوان الفلاحة الصحراوية الموسم القادم

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، أن مسودة دفتر الشروط لانجاز ديوان الفلاحة الصحراوية جاهزة.

وأضاف الوزير خلال استضافته بالقناة الاذاعية الأولى، أنه بقيت فقط بعض اللمسات الأخيرة من خلال مشاورات مع بعض المستثمرين من أجل أن يكون دفتر الشروط له نجاعة كبيرة يحفظ من خلاله حقوق وواجبات المستثمرين.

وأوضح المسؤول الأول عن القطاع، أن ديوان الفلاحة الصحراوية سيكون في الجنوب، وسيكون إيجابيا جدا لسكانها من خلال إنعكاسه على واقع الشغل وكذا الإقتصاد بالمنطقة، مشيرا إلى أن جميع الآليات جاهزة لانطلاق ديوان الفلاحة الصحراوية في عمله بداية من الموسم القادم.