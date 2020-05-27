عماري: الإسراع في تحديد العقار لمباشرة إنجاز المشاريع الإستثمارية الخاصة بالزراعات الصناعية

ترأس شريف عماري، وزير الفلاحة والتنمية الريفية مساء أمس الثلاثاء رفقة الوزير المنتدب المكلف بالزراعة الصحراوية، فؤاد شهات، اجتماع عمل.

وأفاد بيان للوزارة، أن الاجتماع خصص لمناقشة عدة مواضيع تتعلق بربط المحيطات الزراعية بشبكة الكهرباء وتحديد المحيطات التي ستمون بالطاقة المتجددة وأخرى تخص الاستثمارات في الجنوب والهضاب العليا مع التركيز على مسألة تحديد العقار الذي سيستقبل المشاريع الاستثمارية الكبرى الخاصة بالزراعات الصناعية.

ويأتي هذا الاجتماع، الذي حضره اطارات من الوزارة، في اطار تكملة وتنفيذا لقرارات اللقاء الوزاري الذي انعقد مؤخرا حول استعمال الطاقة لتطوير الفلاحة وأيضا لمواصلة العمل حول التدابير العملياتية والأطر التنظيمية التي سترافق استراتجية القطاع فيما يخص الاستثمار في الجنوب والهضاب العليا.

وأشار البيان إلى أن الوزير طلب من المدراء المعنيين بضرورة الإسراع في تحديد الرؤية فيما يخص إستعمال الطاقة لتطوير الفلاحة وكذا العقار المتوفر حاليا لمباشرة إنجاز المشاريع الإستثمارية.