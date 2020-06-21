عماري.. القطاع الفلاحي يحتاج لإدماج مهندسين زراعيين شباب

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية شريف عماري أن القطاع الزراعي يحتاج لإدماج مهندسين زراعيين شباب لخلق التنوع في الاقتصاد في العالم العربي و الإبداع و التحكم التقني والمهني في أنظمة الإنتاج.
وأشار الوزير، الى أهمية تصويب القطاع على المسار الصحيح خاصة على تجارب البحث العلمي والمعرفة, يضيف ذات البيان.
واعتبر عوماري، أن تفعيل اتحاد المهندسين الزراعيين العرب و نشر جهوده الهندسية، التي ستقدم المساعدة التقنية المتبادلة في اطار برامج التنمية بين الدول العربية في إطار المنظمة العربية لتنمية الزراعة، سيساهم في تدعيم مساعي هذه الدول لضمان الامن الغذائي.
للاشارة شارك وزير الفلاحة يوم السبت بتقنية التحاور عن بعد في أشغال ندوة اتحاد المهندسين الزراعيين العرب التي نظمت حول “دور وأهمية وزارات الزراعة في الحفاظ على الامن الغذائي العربي خلال الأزمات”.
وترأس أشغال هذه الندوة التي نظمها الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين الجزائريين واتحاد المهندسين العرب، الدكتور يحيى بكور،رئيس الاتحاد، بمشاركة عدة وزراء الزراعة العرب منهم وزير الزراعة والإصلاح الزراعي لسوريا, يضيف نفس المصدر.
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