عماري.. القطاع الفلاحي يحتاج لإدماج مهندسين زراعيين شباب

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية شريف عماري أن القطاع الزراعي يحتاج لإدماج مهندسين زراعيين شباب لخلق التنوع في الاقتصاد في العالم العربي و الإبداع و التحكم التقني والمهني في أنظمة الإنتاج.

وأشار الوزير، الى أهمية تصويب القطاع على المسار الصحيح خاصة على تجارب البحث العلمي والمعرفة, يضيف ذات البيان.