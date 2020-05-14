عماري: المخزون الاستراتيجي لمادة الحليب متوفر و الدولة تعمل على التحسين الدوري لشبكة توزيعه

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية شريف عماري اليوم الخميس خلال زيارة عمل و تفقد لقطاعه بولاية تيبازة أن الدولة تعمل على التحسين الدوري لشبكة توزيع مادة الحليب ومحاربة المضاربة.

وأوضح الوزير أن مصالح قطاعه تعمل عن كثب و في إطار التنسيق الحكومي و عزيمة الدولة لتحسين شبكة توزيع الحليب المدعم وضمان وصولها للمستهلك، خاصة ذوي الدخل الضعيف.

وأكد عماري أن المخزون الاستراتيجي لمادة الحليب أو البودرة المستوردة متوفر إلا أن مصالحه اعتمدت طريقة التوزيع المباشر من المنتج إلى مستهلك لمحاربة المضاربة .

وقال الوزير أنه تم رصد تحويل أزيد من 6.000 لتر قام بها أحد الموزعين مؤخرا بالجزائر العاصمة أين تم حجزها و اتخاذ الإجراءات القضائية في حق الموزع المتورط.

وتعمل مصالح وزارة الفلاحة بالتنسيق مع عديد القطاعات على غرار قطاع التجارة و كذا الولاة و الجهات الأمنية لوضع حد للمضاربة خاصة وأن مادة الحليب مادة مدعمة من طرف الدولة للفئة الهشة.