عماري: المواد الأولية الموجهة لصناعة السكر والحبوب والزيت ستنتج محليا قريبا

قال، اليوم الإثنين، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، شريف عماري إن الجزائر تعتزم انتاج المواد الأولية الموجهة لصناعة المواد الغذائية الإستراتجية الحبوب، السكر، الزيت، الأعلاف المستوردة حاليا.

جاء ذلك بمناسبة استقباله لمسؤولين عن شركة الاستثمار “اطلس” المتخصصة في مجال البناء والزراعة.

وحسب بيان لوزارة الفلاحة فإن الإجتماع حضر ه فؤاد شهات الوزير المنتدب المكلف بالزراعة الصحراوية والجبلية، وكذا إطارات الوزارة و خبراء في الاستثمار الزراعي.

و عرض مسؤلو شركة أطلس مشروع الاستثمار في الزراعة الصحراوية الذي تم انجازه في منطقة “قاسي طويل” بولاية ورقلة.

ويخص الإستثمار انتاج القمح، بنجر السكر، عباد الشمس والذرة بالإضافة الى تجارب أخرى لإنتاج القطن و قصب السكر.

ويتربع هذا المشروع المتكامل الذي دخل حيز الانجاز سنة 2018 على مساحة 11.000 هكتار تم استغلال 1000 هكتار حاليا منها 600 هكتار لإنتاج القمح اللين.

و أكد الوزير بعد إستماعه على توفير جميع التسهيلات والتأطير الضروري لإنجاح هذا النوع من الاستثمارات في إطار القانون المعمول به.

وأشار في هذا الصدد الى الفرص التي يتيحها الاستثمار في الزراعة لاسيما في الجنوب والهضاب العليا خاصة.