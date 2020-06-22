عماري: الوزارة ستُحسن ظروف عمل الأطباء البياطرة في الميدان

أعطى وزير الفلاحة والتنمية الريفية شريف عماري، تعليمات صارمة لاتخاذ تدابير استعجالية من أجل التكفل الفوري بالإشغالات المطروحة للأطباء البياطرة.

وأفاد بيان للوزارة، أن الوزير أكد على مواصلة الوزارة تدعيم وتعزيز قنوات الحوار ومتابعة مختلف الملفات مع هذا السلك والعمل على تحسين ظروف عمل وتدخل الأطباء البياطرة في الميدان.

واوضح البيان، أن الوزير استقبل أمس الأحد بمقر الوزارة، أعضاء وممثلي النقابة الوطنية للبياطرة، بحضور إطارات القطاع، حيث يدخل هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات والمشاورات التي يعقدها الوزير مع مختلف الشركاء والفاعلين في القطاع للتعرف أكثر على مختلف التفاصيل و المعطيات الميدانية ومناقشتها في إطار عمل منظم قصد الخروج بحلول فعالة تخدم القطاع.

من جهته ثمن الوزير مجهودات جميع الأطباء البياطرة تقديرا للتضحيات التي قدموها في ضل تفشي وباء كورونا من خلال الحملات التضامنية ومشاركتهم في مختلف عمليات التعقيم والوقاية عبر مختلف ولايات الوطن.

وتم خلال هذا اللقاء الاستماع إلى مختلف الانشغالات المطروحة و القضايا المتعلقة بتحسين ظروف عمل البياطرة والدور المحوري الذي يلعبه هؤلاء في حماية صحة المواطنين و المستهلكين.