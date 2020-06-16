عماري: برنامج عمل مشترك بين قطاع الفلاحة والمؤسسات الصغيرة لدعم المشاريع الإستثمارية للشباب

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، شريف عماري، أنه تم الاتفاق على برنامج عمل مشترك بين قطاع الفلاحة وقطاع المؤسسات الصغيرة لدعم المشاريع الإستثمارية لفائدة الشباب والمرأة الريفية في مجال تثمين المنتجات الفلاحية من أجل خلق الشغل لاسيما في مناطق الظل.

واجتمع الوزير أمس مع فؤاد شهات، الوزير المنتدب المكلف بالزراعة الصحراوية والجبلية، وكذا نسيم ضيافات، الوزير المنتدب المكلف بالحاضنات لدى وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة لدراسة فرص التعاون والتنسيق بين القطاعين من أجل دعم المؤسسات الوطنية خاصة المصغرة منها في مجال تخزين وتثمين المنتجات الفلاحية.

وحضر هذا اللقاء التنسيقي، أعضاء المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة الحبوب، ممثل الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين، المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب، المدير العام لمكتب الدراسات الخاصة بالتنيمة الريفية وكذا مدراء المعاهد التقنية وخبراء جامعيين.

وتطرق المتدخلون إلى أهمية هذه المنشآت الخاصة بالتخزين، والتي يمكن انجازها على مستوى أو بجوار المستثمرات وكذا المسائل التقنية المتمثلة خاصة في التحكم في المعايير المناخية خاصة في الجنوب.

من جهته أكد الوزير على أهمية هذا النوع من المنشأت حيث تسمح بالمحافظة على المنتوج في ظروف جيدة وملائمة تمكنه من الحفاظ على جودته، بالإضافة الى تجنب الضغط لاسيما في مراحل الذروة لجني المحاصيل الزراعية.

وأعطى الوزير تعليمات لإنجاز دراسة تقنية تحصي مناطق الإنتاج وقدرات الفلاحين من أجل إيجاد صيغ ملائمة لإنجاز ومرافقة مشاريع هذا النوع من المنشآت التي تساهم في تثمين الإنتاج الوطني.