عماري: تجديد الشبابيك الموحدة عن طريق تعاونيات الحبوب

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية شريف عماري، أن انطلاق عملية الحصاد والدرس لهذه السنة كانت ناجحة وانطلقت من ولاية المدية بالنسبة للولايات الشمالية.

واضاف عماري خلال استضافته بالقناة الاذاعية الاولى، أن حملة الحصاد والدرس التي انطلقت في 12 أفريل المنصرم في الجنوب ومنذ 4 أيام في الشمال تشهد تزايدا في الإنتاج وتحسنا في التأطير التقني وعوامل أخرى تساعد في الإنتاج والإنتاجية،

أن الوزارة رصدت عدة إمكانيات لانجاح موسم الحصاد من خلال تجديد الشبابيك الموحدة عن طريق تعاونيات الحبوب، وكذا اللجنة الوطنية لمتابعة الحملة وما يرافقها من بنوك و وكالات التأمين، ديوان الحبوب، معاهد النباتات وغيرها.

وتوقع وزير الفلاحة، أن يكون المحصول الفلاحي وفيرا هذا الموسم ببلوغه نحو 56 مليون قنطار نظرا لعدة مؤشرات، على رأسها كميات الأمطار التي جاءت في وقتها، لاسيما خلال شهري مارس وأفريل وهو ما يقلص من فاتورة الواردات في هذا المجال.