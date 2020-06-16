عماري: تجديد الشبابيك الموحدة عن طريق تعاونيات الحبوب

الوطني
  • -
  • 0
عماري: تجديد الشبابيك الموحدة عن طريق تعاونيات الحبوب
بقلم أمينة داودي

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية شريف عماري، أن انطلاق عملية الحصاد والدرس لهذه السنة كانت ناجحة وانطلقت من ولاية المدية بالنسبة للولايات الشمالية.

واضاف عماري خلال استضافته بالقناة الاذاعية الاولى، أن حملة الحصاد والدرس التي انطلقت في 12 أفريل المنصرم في الجنوب ومنذ 4 أيام في الشمال تشهد تزايدا في الإنتاج وتحسنا في التأطير التقني وعوامل أخرى تساعد في الإنتاج والإنتاجية،

أن الوزارة رصدت عدة إمكانيات لانجاح موسم الحصاد من خلال تجديد الشبابيك الموحدة عن طريق تعاونيات الحبوب، وكذا اللجنة الوطنية لمتابعة الحملة وما يرافقها من بنوك و وكالات التأمين، ديوان الحبوب، معاهد النباتات وغيرها.

وتوقع وزير الفلاحة، أن يكون المحصول الفلاحي وفيرا هذا الموسم ببلوغه نحو 56 مليون قنطار  نظرا لعدة مؤشرات، على رأسها كميات الأمطار التي جاءت في وقتها، لاسيما خلال شهري مارس وأفريل وهو ما يقلص من فاتورة الواردات في هذا المجال.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=836472

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com