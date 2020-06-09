عماري: ترقية الصادرات الفلاحية ذات الطابع الصناعي بهدف ترقية الإنتاج الفلاحي

أكد، اليوم الثلاثاء، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، شريف عماري، أن الوزارة تسعى إلى “ترقية الصادرات الفلاحية ذات الطابع الصناعي بهدف ترقية الإنتاج الفلاحي الوطني”.

وقال عماري، في كلمة له خلال لقاء وزاري مشترك حول تطوير برنامج الري الفلاحي في المناطق الصحراوية، أن “ترقية الصادرات الفلاحية سيبعث حركية إقتصادية جديدة حاصة في مناطق الجنوب”.

مشيرا ان ذلك سيتم “من خلال بعث جميع المشاريع الفلاحية في المناطق الجنوبية”.

وأضاف وزير الفلاحة أن “ذلك سيتم ايضا من خلال التجسيد الميداني، من أجل تقاسم المعطيات والأخذ بعين الإعتبار جميع تدابير العملياتية والمنهجية الفعالة من أجل الإستغلال الأمثل للثروات الفلاحية في هذه المناطق”.

وأكد وزير الفلاحة ان “ترقية الصادرات تعتبر ميزة اساسية لتنويع الإقتصاد الوطني”.