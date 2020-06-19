عماري: تسريع عملية الدفع الإلكتروني مع بنك “بدر” لدفع مستحقات الفلاحين وتفادي طوابير الإنتظار

طالب وزير الفلاحة والتنمية الريفية، شريف عماري، بضرورة تسريع عملية الدفع الإلكتروني مع بنك بدر لتسهيل عملية دفع مستحقات الفلاحين وتفادي طوابير الإنتظار خاصة في ظل أزمة وباء كورونا.

وحسب بيان للوزارة، فقد ترأس الوزير إجتماعا خصص لمتابعة وتقييم حملة الحصاد والدرس للموسم الفلاحي 2019– 2020.

كما حضر الاجتماع، مسؤولي الديوان الجزائري المهني للحبوب، ممثلي المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة الحبوب وكذا مدراء المعاهد التقنية، ممثلي الغرفة الوطنية للفلاحة، ممثلي المؤسسات الخاصة بإنتاج البذور، ممثلي بنك التنمية الريفية، ممثلي الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي والمدير العام لشركة تسويق المعدات والآلات الفلاحية.

وأضاف البيان، أنه تم خلال هذا اللقاء دراسة نتائج المتابعة الميدانية خاصة التدابير والإجراءات لتعزيز وسائل النقل وقدرات التخزين وتجميع المحصول لدى الفلاحين.

من جهته أكد الوزير على أهمية تهيئة كل الظروف وتجنيد مختلف الوسائل المادية والبشرية والعلمية خاصة المعدات وآلات الحصاد وأماكن التخزين لإنجاح الموسم وجمع محصول الحبوب مع مواصلة تدعيم الديوان المهني للحبوب جميع المتدخلين والفاعلين الأساسيين من أجل التحكم أكثر في تقنيات الإنتاج وجودة المنتوج لتقليص فاتورة الاستيراد.