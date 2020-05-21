عماري: تم توفير أكثر من 400 مليون دولار للخزينة بعد التحكم في إنتاج بذور الحبوب

قام وزير الفلاحة والتنمية الريفية اليوم الخميس، بزيارة ميدانية المركز الوطني لمراقبة البذور و الشتائل و تصديقها.

ويأتي هذا في إطار متابعة نشاطات البحث والتنمية على مستوى المؤسسات التقنية والبحث العلمي التابعة للوزارة.

وقال عماري أن قطاعه يعمل على تعزيز الأمن الغذائي وأشار الوزير إلى أنه منذ 25 سنة لم تستورد الجزائر بذور الحبوب.

قوقال الوزير أنه تم توفير أكثر من 400 مليون دولار للخزينة بعد التحكم في إنتاج بذور الحبوب التي تعتبر مادة أساسية.

وكشف الوزير أنه أعطى تعليمات لتوسيع للتحكم أكثر في بعض الأصناف الزراعية كالزيوت والأعلاف كالذرى وغيرها وسنزيد بتدعيم الإمكانيات .

وعلى هامش الزيارة قام الوزير بتسليم عقود التمويل الخاصة بالتسيير والتجهيز لفائدة ستة وحدات للبحث والتطوير التكنولوجي.

كما سيتم عرض مختلف البرامج والمشاريع البحثية لهذه الوحدات المركز الوطني للمصادقة على البذور.