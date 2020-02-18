عماري: سنقضي على التبعية في شعبة الحليب التي تكلف الدولة أموالا باهضة

أكد وزير الفلاحة، شريف عماري، اليوم الثلاثاء، أنه سيعمل مع مهنيي القطاع، على القضاء على التبعية في مجال واردات شعبة الحليب، والتي تكلف الدولة أموالا باهضة.

وأضاف الوزير، خلال اختتامه لأشغال ورشات حول تطوير شعبة الحليب، أنها ستخرج بمخطط عمل خاص لرفع التحدي، ووضع ورقة عمل تتبعها متابعة صارمة لتطوير الشعبة.

ويأتي ذلك عن طريق تثمين الإنتاج الوطني في هذه الشعبة، وحمايته، للخروج من التبعية لواردات شعبة الحليب والتي تكلف الدولة أموالا باهضة، يضيف الوزير.

وأكد الوزير، على أخذ جميع التدابير، بمشاركة غرفة الفلاحة، والمعاهد المتخصصة، والباحثين في المجال، لأجل توسيع القدرة الإنتاجية في شعبة الحليب، للتخلي عن الواردات.

كما أشار عماري، إلى أن وزارته ستعطي الفرصة، لجميع المستثمرين في الميدان، والشباب ذوي الكفاءات، وأصحاب المؤسسات الناشئة، وتوفير جميع الظروف، لإنشاء مزارع في الشعبة، وتدعيمها وتمويلها ومتابعتها، بالإشتراك مع وزارة المؤسسات الناشئة، وإعطائهم وسائل وظروف النجاح.

وفي الأخير، أكد الوزير، أنه سوف يشتغل مع مهنيي القطاع، على تفعيل مقترحات الورشات، والتي تصب في الصميم، لتطوير شعبة الحليب، ورفع تحدي الأمن الغذائي في بلادنا.