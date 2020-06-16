عماري: شهادات صحية ومرافقة أمنية لتأمين أسواق الماشية تحسبا لعيد الأضحى المبارك

كشف، اليوم الثلاثاء، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، شريف عماري، عن تسخير إجراءات محلية وأمنية بهدف ضمان تأمين تنقل المواشي من مختلف الولايات تحسبا لعيد الأضحى المبارك.

وقال عماري، في تصريح للإذاعة الوطنية، بخصوص تأمين أسواق الماشية عبر مختلف ولايات الوطن أنه “ستكون هناك مرافقة للدولة بخصوص بيع المواشي هذه السنة”.

وأكد وزير الفلاحة أنه “تم إتخاذ إجراءات على المستوى المحلي وبالتنسيق مع الولاة لتسخير فضاءات تجارية لبيع المواشي، مع التنسيق مع السلطات الأمنية وكذا سلطات أخرى “.

وأضاف عماري أن “مصالح البيطرة التابعة للوزارة ستعمل على إصدار شهادات صحية خاصة بكل أضحية بولاية المنشأ إلى غاية نقلها إلى ولاية أخرى قبل بيعها”.

كما دعا عماري الموالين “إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الصحية في بيع أضاحي العيد، خصوصا في الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء تفشي فيروس كورونا”.

مؤكدا في السياق ذاته، أن “نشاط أسواق الماشية التي كانت معلقة بسبب تفشي فيروس كورنا قد استأنفت نشاطها منذ الـ 7 جوان الماضي”.