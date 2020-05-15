عماري: ضخ 60 ألف قنطار من اللحوم البيضاء في الأسواق لكسر الأسعار

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية شريف عماري، أن المؤسسة العمومية للتغذية وتربية الدواجن شرعت تدريجيا في ضخ 60 ألف قنطار من اللحوم البيضاء في الأسواق لكسر الأسعار التي شهدت ارتفاعا خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف الوزير، أن المؤسسة شرعت في إطار التدابير التي قامت بها الدولة لضبط هذه الشعبة الفلاحية ووضع حد للمضاربة في إخراج مخزونها من اللحوم البيضاء والذي قدر بـــ 60 ألف قنطار وضخه في الأسواق.

وأوضح عماري، أن الدولة دائما حاضرة بمخزونها وتدخلاتها وتدابيرها لكسر جميع محاولات الاحتكار من أجل تخفيض الأسعار حتى تكون في متناول المواطنين، مؤكدا توفر الكميات الكافية من اللحوم البيضاء.

وتابع يقول أن الدولة حرصت أيضا خلال الفترة الماضية التي شهدت انخفاضا في أسعار اللحوم البيضاء على الحفاظ على مداخيل الفلاحين الذين سيستفيدون من مرافقة الدولة في ما تعلق في قضية الأعلاف والحماية البيطرية.