عماري: قاعدة بيانات رقمية لإحصاء الأراضي الزراعية عبر الوطن

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية شريف عماري، أن دائرته الوزارية بصدد إستكمال قاعدة بيانات رقمية تسمح بإحصاء الأراضي الزراعية عبر التراب الوطني و كذا العديد من التطبيقات الإلكترونية تسمح بتوفير معطيات حول الفلاحين والموالين والماشية في إطار برنامج رقمنة القطاع.

وأضاف الوزير خلال مداخلاته أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2017، أن مشروع برنامج رقمنة قطاع الفلاحة والتنمية الريفية متقدم وهذا بالإعتماد على القدرات الوطنية والكفاءات الجزائرية في الداخل والخارج.

وأشار الوزير إلى أن قاعدة البيانات الرقمية الجاري الإنتهاء من تزويدها بالمعلومات تحمل بيانات حول الأراضي الزراعية خصوصا بالمناطق الجنوبية وكذا نوعيتها وأصحابها ما يسمح باستغلال انجع للثروات الوطنية سواء الأراضي الفلاحية أو الموارد المائية ما يسمح في النهاية بالوصول الى فلاحة ذكية.

وأضاف ذات المتحدث، أنه جاري إنشاء العديد من التطبيقات الإلكترونية تسمح بتوفير معطيات حول الفلاحين والموالين والماشية بالاعتماد على الشباب الجامعيين ما يسمح بتوفير إحصائيات او معطيات أدق حول الماشية بكل أنواعها و أصحابها.

وأكد الوزير أن الجزائر حققت إكتفائها الذاتي في أغلب المنتجات الفلاحية والزراعية سوى بعض المنتجات التي يتواصل استيرادها كتكملة لتنوع السوق كالموز، مضيفا أن القطاع يعمل مع باقي القطاعات لتحضير استراتيجية اكثر نجاعة لتصدير فائض بعض المواد الفلاحية.