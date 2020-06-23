عماري: قطاع الفلاحة يساهم بـ 12 بالمائة من الإقتصاد الوطني

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، شريف عماري، اليوم الثلاثاء، على تركيز الجزائر على القطاع الفلاحي باعتباره قطاعا استراتيجيا في خلق الثروة وتوفير المناصب والمساهمة في الأمن الغذائي.

وكشف عماري، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن “قطاعه يساهم بــ 12 بالمائة من الاقتصاد الوطني”.

وقال الوزير إنّ “الجزائر تتجه إلى بعث قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية، لما له من أهمية بالغة في الأمن الغذائي للبلد”.

وأضاف عماري أن” الفلاحة قطاع استراتيجي من شأنه المساهمة في خلق الثروة والمساهمة في تخفيض نسبة البطالة وتوفير مناصب الشغل، وتقليص قيمة الواردات”.

وقال وزير الفلاحة إن “الجزائر تسعى لتنمية القدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية التحويلية بتنمية القطاع الإنتاجي للمادة الأولية وذلك بدعم الاستثمار في القطاع”.