عماري يؤكد تقديم قطاعه لجميع التسهيلات لإنجاح المشاريع الإستثمارية بالمناطق الجنوبية

إجتمع وزير الفلاحة والتنمية الريفية شريف عماري، مساء أمس الأربعاء، بمقر الوزارة، بالمستشار في التسيير الاستراتيجي ومهندس في إدارة الأعمال اولحسن سيد أحمد.

وتم عرض مشروع اولحسن في مجال الاقتصاد الزراعي، وبالأخص الزراعة الصحراوية من أجل تطوير الدراسة وتقديمها في أقرب الآجال للذهاب للاستثمار في إنتاج المواد الفلاحية الإستراتيجية.

وأكد الوزير بعد إستماعه للعرض على توفير جميع التسهيلات والتأطير اللازم، من أجل مرافقة المستثمرين وإنجاح المشاريع الاستثمارية الواعدة وبالخصوص في المناطق الجنوبية والهضاب العليا.